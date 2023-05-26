'Sonuçlar ortada' İmamoğlu ve Yavaş hakkında çok konuşulacak çıkış! Demokrat Partili Tunay: Olumlu katkı yapar gibi gözükürlerken...

Seçim sürecinin en çok konuşulan isimlerinden olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında ses getirecek açıklamalar yapan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, "Belediye başkanları, belediye başkanlıklarını yapacaklar" çıkışıyla dikkat çekti. Seçim sonuçlarını işaret eden Tunay, "İmamoğlu ve Yavaş bir can havliyle, durumu kurtarmak adına, bir can simidi gibi sunuldu" dedi.

"OLUMLU KATKI YAPTI GİBİ GÖZÜKSE DE..."

Millet İttifakı ortaklarından Demokrat Partili Faik Tunay, En Son Haber'de katıldığı canlı yayında İmamoğlu ve Yavaş hakkında "Bence her ne kadar masaya dahil edilmeleri olumlu katkı yaptı gibi gözükse de yapmadığını seçimlerde gördük" değerlendirmesinde bulundu. "Benim dediğime hiç itibar etmeyin, önemli değil" diyen Tunay şöyle devam etti:

"Al kardeşim seçim sonuçlarına bak. Sonuçlar ortada, ben tek tek 81 vilayeti inceledim. Neydi? Ekrem İmamoğlu Karadeniz'de, Mansur Yavaş İç Anadolu ve orta Anadolu'da. Seçim sonuçlarına bak, geçtiğimiz seçim sonuçlarına bak; İmamoğlu ve Yavaş'ın katkısı ne kadar olmuş?"

'BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVİNİ YAPACAK' ÇIKIŞI

Tunay konuşmasının devamında şu sözlerle de dikkat çekti:

"Belediye başkanları, belediye başkanlıklarını yapacaklar. Çünkü vatandaş dedi ki 'Ben seni 5 yıllığına İBB'nin, ABB'nin başkanı seçiyorum.' İYİ Parti masadan kalktı, geri geldi; İmamoğu ve Yavaş bir can havliyle, durumu kurtarmak adına bir can simidi gibi sunuldu. Ama bence bu da olumlu etki yapmadı, bir katkısı olmadı. İddia değil, seçim sonuçları ortada."