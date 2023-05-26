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Birinde makas açıldı, birinde kıl payı farkla bitti! İkinci tur için iki farklı anket sonucu: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?' O detay damgasını vurdu

26.05.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için tahminleriyle gündem yaratan anket firmalarından 2. tur için de ses getirecek araştırmalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı pazar günkü seçime dair son paylaşılan 2 farklı anketten farklı sonuçlar paylaşıldı. Anketlerin birinde adaylardan birinin yüzde 50'yi kıl payı farkla geçtiği görülürken diğerinde ise fark açıldı. İşte Asal Araştırma ve Area Araştırma firmalarından dikkat çeken 2. tur anket sonuçları!

Birinde makas açıldı, birinde kıl payı farkla bitti! İkinci tur için iki farklı anket sonucu: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?' O detay damgasını vurdu

Türkiye 2. tura giderken seçim anketlerinin sonuçları gündeme gelmeye devam ediyor. İlk turda yüzde 50+1 koşulunu sağlayamayan adaylardan en çok oy alanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu pazar günkü seçimde yarışacak. Siyasetin gündemini destek açıklamalarının hareketlendirdiği son günlerde 2 araştırma şirketi seçmenlere 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' diye sordu. Anketlerden birinde kararsız seçmen kitlesinin oranı dikkatlerden kaçmadı.

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O ANKETTE MAKAS AÇILDI!

Asal Araştırma, anketini 19-24 Mayıs tarihleri aralığında 26 ilde 2 bin 184 kişiyle gerçekleştirdi. Sonuçlar, 'Kararsızlar/Cevap yok/Oy vermeyeceğim' yanıtları oransal olarak dağıtılarak paylaşıldı. Şirketin anketine göre seçim ikinci turda iki aday arasında yüzde 6,8 oranında fark ile sonuçlanıyor.

İşte Asal Araştırma'nın anket sonucu:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53,4
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,6

ASAL

KARARSIZ SEÇMEN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Area Araştırma da anketini 26 ilde yürütürken araştırmaya 24-25 Mayıs tarihlerinde 2 bin 26 kişi katılım sağladı. "Kararsızlar/Sandığa gitmeyecek" yanıtları dağıtılmadan önce ve sonraki sonuçlar bir arada paylaşıldı. Toplam seçmen üzerinden açıklanan sonuçlarda "Kararsız/Sandığa gitmeyecek" oranı yüzde 11,6 oldu. "Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verenler katılımcıların yüzde 43,7'sini oluştururken "Kemal Kılıçdaroğlu" diyenler yüzde 44,7 oldu.

"Kararsız/Sandığa gitmeyecek" yanıtı dağıtılıp geçerli oylar üzerinden açıklanan sonuçlarda ise seçimin kıl payı farkla sonuçlandığı görüldü.

İşte Area Araştırma'nın anket sonucu:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,4
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,6

AREA

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