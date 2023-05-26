Birinde makas açıldı, birinde kıl payı farkla bitti! İkinci tur için iki farklı anket sonucu: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu?' O detay damgasını vurdu

Türkiye 2. tura giderken seçim anketlerinin sonuçları gündeme gelmeye devam ediyor. İlk turda yüzde 50+1 koşulunu sağlayamayan adaylardan en çok oy alanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu pazar günkü seçimde yarışacak. Siyasetin gündemini destek açıklamalarının hareketlendirdiği son günlerde 2 araştırma şirketi seçmenlere 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' diye sordu. Anketlerden birinde kararsız seçmen kitlesinin oranı dikkatlerden kaçmadı.

O ANKETTE MAKAS AÇILDI!

Asal Araştırma, anketini 19-24 Mayıs tarihleri aralığında 26 ilde 2 bin 184 kişiyle gerçekleştirdi. Sonuçlar, 'Kararsızlar/Cevap yok/Oy vermeyeceğim' yanıtları oransal olarak dağıtılarak paylaşıldı. Şirketin anketine göre seçim ikinci turda iki aday arasında yüzde 6,8 oranında fark ile sonuçlanıyor.

İşte Asal Araştırma'nın anket sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 53,4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,6

KARARSIZ SEÇMEN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Area Araştırma da anketini 26 ilde yürütürken araştırmaya 24-25 Mayıs tarihlerinde 2 bin 26 kişi katılım sağladı. "Kararsızlar/Sandığa gitmeyecek" yanıtları dağıtılmadan önce ve sonraki sonuçlar bir arada paylaşıldı. Toplam seçmen üzerinden açıklanan sonuçlarda "Kararsız/Sandığa gitmeyecek" oranı yüzde 11,6 oldu. "Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verenler katılımcıların yüzde 43,7'sini oluştururken "Kemal Kılıçdaroğlu" diyenler yüzde 44,7 oldu.

"Kararsız/Sandığa gitmeyecek" yanıtı dağıtılıp geçerli oylar üzerinden açıklanan sonuçlarda ise seçimin kıl payı farkla sonuçlandığı görüldü.

İşte Area Araştırma'nın anket sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,6



