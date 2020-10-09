Sönük saçlar için bunu deneyin! Pudra ve fön makinesiyle...

Dolgun görünümlü ve hacimli saçlar her kadının hayali. Ama saçlarınıza gün içerisinde istediğiniz görünümü kazandırmak için sayısız ürün kullanıp yine de uzun süreli bir sonuç elde edemiyor olabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız saç dolgunlaştırıcı yöntemler ile siz de saçlarınızdan istediğiniz verimi alacak ve hasret kaldığınız dolgunluğa ulaşabileceksiniz!

SÖNÜK SAÇLAR NASIL DAHA DOLGUN GÖSTERİLİR?

Saçlar için dolgun bir görünüm vadeden kimyasal ürünler bir süre sonra saçınızın yapısını bozar ve dolgun bir görünüm yerine saçınızda elektriklenmeye yol açar. Ama aslında bu ürünler olmadan, yalnızca ufak dokunuşlarla sizde istediğiniz saçlara sahip olabilirsiniz.

Hem doğal hem de saçın yapısına zarar vermeyen yöntemlerden en iyi sonuç verenlerinden biri, saça pudra uygulamaktır.

Saçınıza temizken ya da yağlıyken uygulayabileceğiniz pudra, saçların hem dolgun bir görünüme ulaşmasını sağlayacak hem de sağlıklı duracaktır.

Kullanacağınız pudra bebek pudrası ya da cilt için kullanılan cilt pudrası olabilir.

Kuru saçınıza uygulamak için elinize biraz pudra alın ve saç köklerine uygulayın.