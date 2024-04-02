Sonunda bu da oldu! Pilot pasaportunu evinde unuttuğu için uçuşu ertelendi... "Kokpitten koşarak dışarı fırladı"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota bölgesindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'ndan Meksika'daki Cancun Uluslararası Havalimanı'na seyahat etmeye hazırlanan bir yolcu uçağı ilginç anlara sahne oldu. Uçağın pilotu pasaportunu evde unutunca panik dolu anlar yaşandı. Reddit'te paylaşılan görüntülerde kokpitten kapıya doğru koşan bir pilotun hareketlerini gören yolculara duruma anlam veremedi.

Reddit'ta olay, "Uçağın dörtte biri binerken pilot kokpitten dışarı fırladı. Biz uçakta oturup çuşun neden bir saatlik rötar yaptığını merak ediyorduk. Sonrasında yapılan anonsta pilotun pasaportunu unuttuğu ve eve onu almaya gittiği söylendi. 40 dakikalık bir gecikmeyle her şey yolunda gitti ve pilot, hatasının tüm sorumluluğunu üzerine alan bir duyuru yaptı" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü durumu şaşkınlıkla karşıladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "40 dakika etkileyici derecede hızlı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu, havayollarının isteyebileceğinden daha fazla oluyor." yorumunu yaptı.