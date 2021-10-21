Sonunda bu da oldu: Ressam robot Ai-Da, Mısır'da gözaltına alındı!

Dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da, daha önce ayna kullanarak yaptığı bir dizi otoportre ile ses getirmişti. Mısır'a yolculuk yapan Ai-Da, son sergisinden önce ise bir engel ile karşılaştı.

ROBOTU GÖZALTINA ALDILAR

Ai-Da, bir sergi açılışı için gittiği Mısır'da gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındı. The Guardian'ın haberine göre, bir casusluk komplosunun parçası olabileceği şüphesiyle hem Ai-Da hem de heykeli, 10 gün boyunca Mısır gümrüklerinde tutuldu ve diplomatik bir krize yol açtı.

Ai-Da'nın gelişticisi Aidan Meller, İngiltere Büyükelçisi'nin robotu kurtarmak için devreye girdiğini, çok stresli anlar yaşadıklarını belirtti.

İŞTE ROBOTUN GÖZALTINA ALINMASININ NEDENİ

Meller'e göre, Ai-Da önce modemi olduğu için, ardından gözlerinde çizim yaparken kullandığı kameralar olduğu için gözaltında tutuldu. Meller, "Modemleri çıkarabilirim, ama gözlerini çıkaramam" dedi.

Sonunda dün gece, serginin başlamasına saatler kala, Ai-Da serbest kaldı. Kahire'deki İngiliz Büyükelçiliği sorunun çözülmesinden memnun olduklarını söyledi.

