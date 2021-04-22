Sony'den ikinci nesil giyilebilir klima: Reon Pocket 2

Sony Reon Pocket ile 'giyilebilir klima' dönemini başlatarak oldukça ilginç bir adım atmıştı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Reon Pocket, 'giyilebilir klima' olarak tanımının hakkını veren bir cihazdı. Zira cihaz, bunaltıcı durumlarda soğutma işlevini gerçekleştirerek kullanıcılarını serinletmeyi amaçlıyordu. Sony şimdi ise bu ilginç ürününü daha da geliştirdi ve Reon Pocket 2 adında ikinci nesil bir giyilebilir klima daha duyurdu.

SONY REON POCKET 2 ÖNCEKİ MODELE BENZER

Reon Pocket 2, yukarıda da söylediğimiz gibi ilk modeller neredeyse aynı. Ancak yeni tasarlanan iç kısımlar, Sony'ye göre iki katına kadar ısı emilimi sağlayabiliyor ve bu da daha güçlü soğutma performansı sağlıyor. Sony ayrıca, Reon Pocket 2'deki tere karşı geçirmezlik özelliğini geliştirdiğini ve cihazı hafif egzersiz durumları için daha uygun hale getirdiğini söylüyor.

SONY ŞİRKETLERLE ORTAKLIK KURDU

Önceki model çoğunlukla, yazın işe gidip gelmeyi daha katlanılır kılma amacı güdüyordu, fakat Sony bu kez daha çok yönlü kullanım durumlarını, özellikle de golfü vurguluyor. Şirket, cihazın yerleştirilebileceği ceplere sahip bir dizi golf kıyafeti üretmek için bazı spor giyim markaları ile ortaklık kurmuş durumda. Sony, aynı zamanda Reon Pocket'ın normal kıyafetlerle kullanılabilmesi için bir boyunluk aksesuarı da tasarladı.