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Sony'nin State of Play canlı yayınından öne çıkanlar

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TEKNOLOJİ  | 26.03.2019 08:32 | Son Güncelleme

Sony, ilk kez düzenlediği State of Play isimli canlı yayın etkinliğiyle PlayStation konsolunun en yeni duyurularını gerçekleştirdi. Canlı yayın etkinliğinden öne çıkanları derledik.

Sony'nin State of Play canlı yayınından öne çıkanlar

Marvel's Iron Man VR

Canlı yayın etkinliği bir resmi Marvel oyunu duyurusuyla başladı. Camouflaj tarafından geliştirilen Iron Man VR, PSVR için geliyor.
Fazla ayrıntısı paylaşılmayan oyunun bu yıl içinde çıkması bekleniyor.

ReadySet Heroes

Etkinlikte duyurulan bir diğer oyun da ReadySet Heroes oldu. PlayStation 4 için geliştirilen bu yeni oyunda dört kişilik iki takım yaratıklarla dolu bir zindanda kıyasıya mücadele edecek.

ReadySet Heroes'un bu yıl içerisinde çıkması bekleniyor.

Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted

Etkinlikte duyurulan bir diğer VR oyunu ise Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted oldu. Yeni oyun PSVR'ın yanı sıra HTC Vive ve Oculus gibi platformlara da gelecek. Oyunda serinin hayranlarının önceki oyunlardan tanıyacağı bölümlerin yenilenmiş halleri ve tamamen sıfırdan tasarlanmış yepyeni bölümler yer alacak.

Five Night at Freddy's VR: Help Wanted "çok yakında" çıkış yapacak.

Concrete Genie

Sony, PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen adventure oyunu Concrete Genie'nin sonbaharda çıkış yapacağını duyurdu. Ayrıca oyunun hikayesini detaylandıran yeni bir video da gösterildi.

Days Gone

PlayStation 4'ün en çok beklenen oyunlarından biri olan Days Gone da etkinliği boş geçmedi. 26 Nisan'da çıkış yapacak olan hayatta kalma oyunu için yeni bir hikaye fragmanı gösterildi.

No Man's Sky Beyond VR

No Man's Sky'ın geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni büyük güncellemesi Beyond ile ilgili önemli bir gelişme de aktarıldı etkinlikte. Buna göre, oyun yeni güncellemesiyle birlikte PSVR desteğine kavuşuyor. Güncellemeden sonra No Man's Sky oyuncuları bütün oyunu VR olarak deneyimleyebilecek.

Mortal Kombat 11

Etkinliğin kapanışı yeni bir Mortal Kombat 11 fragmanıyla yapıldı. Aşağıdan izleyebileceğiniz yeni fragman ile birlikte Lui Kang, Kung Lao ve Jax karakterlerinin dönüşü de kesin olarak duyurulmuş oldu.


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sony State of Play

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