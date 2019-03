Sony'nin State of Play canlı yayınından öne çıkanlar

Marvel's Iron Man VR



Canlı yayın etkinliği bir resmi Marvel oyunu duyurusuyla başladı. Camouflaj tarafından geliştirilen Iron Man VR, PSVR için geliyor.

Fazla ayrıntısı paylaşılmayan oyunun bu yıl içinde çıkması bekleniyor.

ReadySet Heroes



Etkinlikte duyurulan bir diğer oyun da ReadySet Heroes oldu. PlayStation 4 için geliştirilen bu yeni oyunda dört kişilik iki takım yaratıklarla dolu bir zindanda kıyasıya mücadele edecek.

ReadySet Heroes'un bu yıl içerisinde çıkması bekleniyor.

Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted



Etkinlikte duyurulan bir diğer VR oyunu ise Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted oldu. Yeni oyun PSVR'ın yanı sıra HTC Vive ve Oculus gibi platformlara da gelecek. Oyunda serinin hayranlarının önceki oyunlardan tanıyacağı bölümlerin yenilenmiş halleri ve tamamen sıfırdan tasarlanmış yepyeni bölümler yer alacak.

Five Night at Freddy's VR: Help Wanted "çok yakında" çıkış yapacak.

Concrete Genie



Sony, PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen adventure oyunu Concrete Genie'nin sonbaharda çıkış yapacağını duyurdu. Ayrıca oyunun hikayesini detaylandıran yeni bir video da gösterildi.