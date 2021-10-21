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Sony, oyun platformu GSN Games'i ABD'li Scopely'e satıyor

21.10.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony Group, bünyesindeki GSN Games çevrim içi oyun platformunu, ABD'li mobil oyun şirketi Scopely'e 1 milyar dolara satacak.

Sony, oyun platformu GSN Games'i ABD'li Scopely'e satıyor

Kyodo ajansının Sony Pictures kaynaklarına dayandırdığı açıklamaya göre firma, ücretsiz mobil ve çevrim içi casino oyunlarını kapsayan bünyesindeki GSN Games şirketini Scopely'e satma kararı aldı. Japon elektronik ve eğlence devi, GSN Games'in Sony'nin diğer sektörlerdeki işletmeleriyle "sinerji etkisi oluşturmadığını" vurguladı.

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YARISI NAKİT ÖDENECEK

Tarihi açıklanmayan anlaşmaya göre 1 milyar doların yarısının nakit ödeneceği, diğer yarısının tercihli hisseyle karşılanacağı kaydedildi.

Japon firması, GSN Games'in satışının Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar tahminlerine etki oranını ölçeceğini bildirdi.

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(AA)

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