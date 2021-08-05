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Sony, 2021 mali yılı net kar tahminini güncelledi

05.08.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektronik üreticisi Sony Group, 2021 mali yılında net karının 700 milyar yen (6,42 milyar dolar) olarak gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Sony, 2021 mali yılı net kar tahminini güncelledi

Nisan-Haziran 2021 bilançolarına göre Sony, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine rağmen tüm mali yıl net kar tahminini yükseltti.

Japon üretici, daha önce açıkladığı 660 milyar yenlik net kar tahminini 700 milyar yene (6,42 milyar dolar) çıkardı.

İLK ÇEYREK VERİLERİ

2021 mali yılı ilk çeyreğinde Sony'nin net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,4 artışla 211,83 milyar yene (1,93 milyar dolar) yükseldi.

Bu dönem satışlar yüzde 15 artışla 2,26 trilyon yene (20,6 milyar dolar), işletme karı yüzde 26,3 artışla 280 milyar yene (2,55 milyar dolar) ulaştı.

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Salgının birçok sektöre negatif etkisine rağmen Sony'nin kar marjını korumasında, kullanıcılarının evlerinde geçirdiği sürede oyun, film ve müzik içeriklerini satın almaya yönelmesi etkili oldu.

Güncellenen bilançolara göre, son çeyrekte müzik aktarım cihazları ile dijital kameralara yönelik güçlü talep dikkati çekti.

ÇİP TEDARİK SORUNU

Sony Baş Finans Direktörü Totoki Hiroki, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, yüksek kar marjı hedefine dikkati çekti.

Totoki, "Müzik aktarım servisleri, ki bu segmentin en hacimli büyüme faktörü, dayanıklı kaldı ve rakiplerimize üstünlük sağlayacak yüksek kar marjı hedefliyoruz." dedi.

Kovid-19'a karşı aşı faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla müşterilerin alışverişe yöneldiğini vurgulayan Totoki, firma üretimi aynasız kameralara yönelik talebin küresel çapta toparlandığını kaydetti.

"KONTROL ALTINDA"

Küresel yarı iletken çip tedariki sorununun "tahmin edilemez durumunu koruduğunu" belirten Totoki, sorunun Kasım 2020'de piyasaya sürülen PlayStation 5 oyun konsoluna yönelik etkisinin "kontrol altında" olduğunu dile getirdi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sony Japonya
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