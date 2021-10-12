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Küresel çip krizine karşı yeni çözümler aranıyor

12.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony ve TSMC'nin yaşanan tedarik sorununa karşı bir çözümü var. Gelen son detaylara göre iki firma, Japonya’da ortak bir yarı iletken fabrikası kurmak için kolları sıvadı.

Küresel çip krizine karşı yeni çözümler aranıyor

Birçok sektör çip krizi nedeniyle üretim yapamaz duruma gelmişti. Mesela otomotiv şirketleri bu konuda son derece net bir örnek oldu.

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Geçtiğimiz dönemde birçok otomotiv şirketi üretim yapamayacak durumda olduklarını söyledi. Hepsinin ortak noktası ise çip krizi. Bu kriz nedeniyle otomobil üretimleri sekteye uğrarken aynı zamanda akıllı telefon üretimlerinde de düşüş yaşanıyor. Sony ve TSMC buna çözüm bulmak için kolları sıvadı.

SONY VE TSMC FABRİKA KURUYOR

Gelen son detaylara göre Japonya’da ortak bir yarı iletken fabrikası kurulacak. Her iki şirket bu ortaklıkta eşit paya sahip olacak. Kurulacak olan tesis Sony fabrikası olacak. Ancak çipleri üreten TSMC olacak gibi görünüyor. Böylece ikili güçlerini birleştirmiş olacak. Sony ise donanım desteği verecek. Japon hükümeti bu yatırımın yarısını karşılama kararı aldı.

Böylesine bir yatırım yaşanan sorunları önemli ölçüde çözebilir. Yaklaşık olarak 7 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor. Tesis içerisinde kamera ve araba başta olmak üzere birçok sektör için çip üretileceği söyleniyor. Böylece çip krizine karşı büyük çapta önlem alınmak isteniyor.

Bu fabrikanın 2024 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Analistler o tarihe kadar bu tür çiplere büyük ihtiyaç olacağını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sony
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