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Sony PlayStation 5 için uyardı: Mağaza önünde kamp kurmayı planlamayın!

OYUN HABERLERİ  | 06.11.2020 10:48 | Son Güncelleme

Sony PlayStation 5'in çıkış tarihine az bir zaman kala önemli bir gönderi paylaştı. Sony, yayınladığı gönderide koronavirüs kapsamında PS5 bekleyicilerine ''Mağazaların önünde kamp kurmayı planlamayın'' uyarısı yaptı. PS5 çıkış gününde mağazalarda PlayStation 5 satışı ise olmayacak.

Sony PlayStation 5 için uyardı: Mağaza önünde kamp kurmayı planlamayın!

PlayStation 5 için artık sayılı günler kaldı. Bu anlamda hem Sony hem de mağazalar hazırlıklarını sürdürüyor. Birçok kişinin yeni nesil oyun konsolunun satışa sunulmasıyla birlikte mağazalara gideceği tahmin ediliyor. Bu yüzden Sony koronavirüs önlemlerini de gözeterek önemli bir karar almış durumda.

PLAYSTATİON 5 ÇIKIŞ GÜNÜ MAĞAZALARDA OLMAYACAK

Sony, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir blog gönderisi paylaştı. Sony gönderisinde çıkış tarihlerinde mağazalarda PlayStation 5 satışı yapılmayacağını duyurdu. Buna göre PlayStation 5 satışları sadece çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirilecek. Çıkış günü hiçbir PS5 ürünü mağazalardan satın alınamayacak.

PlayStation 5 açıklama

KAMP KURMAYIN GÜVENDE OLUN UYARISI

PS5 çıkış tarihi için yapılan uyarı açıklamasında, "Lütfen PS5 satın alma umuduyla yerel mağazanız öününde kamp kurmayı veya sıraya girmeyi planlamayın. Güvende olun, evde kalın ve siparişinizi internet üzerinden verin." ifadeleri kullanıldı.

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PLAYSTATİON 5 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

PS5 çıkış tarihi ABD ve Japonya gibi belirli pazarlar için 12 Kasım olarak belirlendi. Türkiye dahil diğer pazarlarda ise PlayStation 5 çıkış tarihi 19 Kasım olarak açıklandı. PlayStation 5 Türkiye fiyatı ise Sony'nin açıklamasına göre 8,299 TL.

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