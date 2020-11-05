PlayStation 5 1440p çözünürlüğü desteklemiyor mu?

PlayStation 5 1440p çözünürlük desteği için oyuncuları heyecanlandırmıştı. Yeni tanıtılan monitörlerden birinin 1440p çözünürlük için PS5 desteğini açık açık dile getirmesi de bu heyecanı artırmıştı. Fakat bu konuda ilginç gelişmeler yaşandı. Zira son gelen iddialar, PlayStation 5 için 1440p çözünürlük desteği bekleyenleri biraz üzecek türden.

PLAYSTATİON 5 1440P ÇÖZÜNÜRLÜK İDDİASI İLE GÜNDEMDE

IGN İtalya'nın iddiasına göre, PlayStation 5 1440p çözünürlük desteği sunmuyor. Yani beklentilerin aksine yeni nesil oyun konsolu bu destek ile gelmiyor. Monitör pazarında da sıklıkla karşımıza çıkan bir çözünürlük değeri olan 1440p, iddialara bakılırsa PS5'te karşımıza çıkmayacak. Peki Xbox tarafında durum ne?

Xbox Series X 1440p çözünürlük konusunda eğer iddialar doğruysa rakibi Sony PlayStation 5'ten ayrışıyor. Zira hem Xbox Series X hem de Xbox Series S 1440p çözünürlük sunabiliyor. Sony'nin ise neden böyle bir karar vermiş olabileceği oldukça merak ediliyor.

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony PlayStation 5 çıkış tarihi bazı pazarlarda 12 Kasım olarak belirlendi. Ülkemizde ve global pazarda ise oyun konsolu 19 Kasım'da satışa sunulacak. Sony Türkiye tarafından açıklanan PlayStation 5 fiyatı ise 8,299 TL.

