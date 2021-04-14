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Sony Xperia 1 III ve Sony Xperia 5 III tanıtıldı! Telefoto lens yeteneği dikkat çekiyor

14.04.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony Xperia 1 III ve Sony Xperia 5 III resmi olarak lanse edildi. Sony'nin kendine has tasarım diline uyum sağlayan 5G'li akıllı telefonlar, özellikle değişken telefoto lens detayı ile ilgi topluyor. İşte Sony Xperia 1 III ve Sony Xperia 5 III'ün özellikleri.

Sony Xperia 1 III ve Sony Xperia 5 III tanıtıldı! Telefoto lens yeteneği dikkat çekiyor

Sony Xperia etkinliğini 14 Nisan günü düzenleyeceğini duyurmuştu. Nitekim 14 Nisan günü geldi çattı ve Sony değişken telefoto lenslere sahip Sony Xperia 1 III ve Sony Xperia 5 III adında iki telefon modelini görücüye çıkardı.

SONY XPERIA 1 III ÖZELLİKLERİ

Sony Xperia 1 III ile başlayalım. Xperia 1 III, 6,5 inçlik (21:9) 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 4K OLED ekran ile geliyor. Tasarımı ile Sony'nin çizgilerini devam ettiren amiral gemisi telefon, gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon ön tarafında 8 MP'lik bir selfie kamerası bulunduruyor. Xperia 1 III, 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik bir pili bünyesinde taşıyor.

Sony Xperia 1 III özellikleri

Xperia 1 III'ün arka tarafında ise dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. ZEISS imzalı bu kameralar 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera ve 3D ToF kamera olarak görev yapıyor. Telefoto kamera, başta da belirttiğimiz gibi değişken odak uzaklığı sunuyor. Kamera, f/2.3 diyafram aralığında 70 mm, f/2.8 diyagramda ise 105 mm odak uzaklığı veriyor. Bu kamera oldukça ilginç duruyor. Telefonun parmak izi sensörü ise yan kısımda.

Sony Xperia 1 III

SONY XPERIA 5 III ÖZELLİKLERİ

Sony Xperia 5 III, Xperia 1 III'e benziyor ancak teknik tarafta her iki telefonu ayıran bazı ögeler var. 6,1 inçlik (21:9) 120 Hz OLED ekran ile gelen telefon, Full HD+ bir çözünürlük sunuyor.

Sony Xperia 5 III özellikleri

Ayrıca Snapdragon 888 işlemcisinden güç alan Xperia 5 III, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneğine sahip. Xperia 5 III'ün kamera tarafı ise 3D ToF sensörü haricinde, Xperia 1 III ile aynı. Aslında diğer pek çok değişken, Xperia 1 III ile aynı.

Sony Xperia 5 III

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Sony hem Xperia 1 III'ün hem de Xperia 5 III'ün fiyatını açıklamadı. Ancak Sony, her iki telefonun da bu yaz başında satışa sunulacağını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon 5G
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