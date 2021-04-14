Sony Xperia 1 III ve Sony Xperia 5 III tanıtıldı! Telefoto lens yeteneği dikkat çekiyor

Sony Xperia etkinliğini 14 Nisan günü düzenleyeceğini duyurmuştu. Nitekim 14 Nisan günü geldi çattı ve Sony değişken telefoto lenslere sahip Sony Xperia 1 III ve Sony Xperia 5 III adında iki telefon modelini görücüye çıkardı.

SONY XPERIA 1 III ÖZELLİKLERİ

Sony Xperia 1 III ile başlayalım. Xperia 1 III, 6,5 inçlik (21:9) 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 4K OLED ekran ile geliyor. Tasarımı ile Sony'nin çizgilerini devam ettiren amiral gemisi telefon, gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon ön tarafında 8 MP'lik bir selfie kamerası bulunduruyor. Xperia 1 III, 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik bir pili bünyesinde taşıyor.

Xperia 1 III'ün arka tarafında ise dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. ZEISS imzalı bu kameralar 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera ve 3D ToF kamera olarak görev yapıyor. Telefoto kamera, başta da belirttiğimiz gibi değişken odak uzaklığı sunuyor. Kamera, f/2.3 diyafram aralığında 70 mm, f/2.8 diyagramda ise 105 mm odak uzaklığı veriyor. Bu kamera oldukça ilginç duruyor. Telefonun parmak izi sensörü ise yan kısımda.