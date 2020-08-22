Sörloth: Gol kralı olmak ekstra bir başarı

Geçtiğimiz sezon attığı 24 golle Süper Lig'in 'gol kralı' olan Sörloth, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirten başarılı futbolcu, "İnişler, çıkışlar yaşadığımız bir sezon oldu ama Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmamız bizi çok mutlu etti.

Aslında iki hedefimiz vardı. Biri Süper Lig’de şampiyon olmak, bir diğeri ise Türkiye Kupası’nı kazanmaktı. Bunlardan sadece birini gerçekleştirebildik ve Türkiye Kupası’nı kaldırdık. Aslında bu durum yeni sezon için takımımızı daha da iştahlandırıyor. Sezonun geneline baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

"GOL KRALI OLMAK EKSTRA BİR BAŞARI OLDU"

Takımın hücum yönünün güçlü olduğuna dikkat çeken Alexander Sörloth, “Trabzonspor’a gelme sebeplerimin başında bir hücum takımı olması geliyordu. Buraya gelmeden önce takımımızdaki bu potansiyeli görmüştüm. Oyuncuların kalitesi ve bana asist yapacak takım arkadaşlarımızın olması dikkatimi çekmişti. Trabzonspor’u seçme sebeplerimden en önemlisi de buydu. Bir forvet oyuncusu için çok önemli bir konu bu. Oynadığınız takıma adaptasyonunuzu arttıracak etkenlerin başında geliyor. Takımımızın en büyük özelliği bir hücum takımı olması. Herkesin bildiği gibi geçtiğimiz yıl açık ara Süper Lig’in en çok gol atan takımı bizdik. Bir hücum oyuncusu olarak aradığınız şeyler bunlardır. Kendim olarak da takım olarak da başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Gol krallığı, özgüvenime biraz daha katkıda bulundu. İstediğim ve olmaya çalıştığım bir yerdi. Tabii ki en büyük hedefimiz Süper Lig’de şampiyon olmaktı ama bunu başaramadık. Gol kralı olmak benim için ekstra bir başarı oldu” ifadelerini kullandı.