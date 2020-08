Sörloth: Gol kralı olmak ekstra bir başarı

"TARAFTARLARIMIZ TAKIMA ÇOK BAĞLI"

Trabzon’da taraftarların yoğun sevgisiyle karşılaştığını da ifade eden golcü oyuncu, “Norveç’e gittiğimde biraz daha rahat bir ortamla karşılaşıyorum. Genelde ailemle vakit geçiriyorum. Ancak Türkiye’de taraftarlarımızın çok büyük ilgisi oluyor. Taraftarlarımız Türkiye’nin en iyi taraftarı. Kulübümüze inanılmaz derecede bağlılar. Özellikle Trabzon’da sokağa çıktığımda karşılaştığım insanlar her an sizinle birlikte olmak istiyor. Fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu da takıma ne kadar bağlı olduklarını gösteriyor. Trabzon’dayken taraftarların yakından ilgi göstermesi bizi çok motive ediyor” dedi.

"HER ZAMAN DAHA İYİSİNE ODAKLANIYORUM"

Gol krallığı unvanının kendisi üzerinde baskı oluşturmadığını da belirten Norveçli futbolcu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aslında baskıyı ben kendi üzerimde oluşturuyorum. Her seferinde daha iyi olmaya, her zaman bir önceki sezondan daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon bildiğiniz gibi 33 gol attım. Bu sezonda hedefim tabii ki bunun üzerine çıkabilmek. Bu süreçte baskı dışarıdan değil kendimden geliyor. Ben her zaman daha iyisini yapmaya odaklanıyorum.”

(İHA)