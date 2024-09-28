Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya 1941 yılında çekilen bu fotoğrafı konuşuyor! Çocuğun elindeki gören bir daha baktı: Komplo teorilerini hareketlendirdi

Sosyal medya 1941 yılında çekilen bu fotoğrafı konuşuyor! Çocuğun elindeki gören bir daha baktı: Komplo teorilerini hareketlendirdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.09.2024 12:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1941 yılında çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Görüntülerde sıra bekleyen bir kalabalık resmedildi. Ancak kalabağın önünde sırada duran çocuğun elindeki nesne görenleri şoke etti. Çünkü sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çocuğun elindeki nesnenin bir iPad olabileceğini iddia etti.

Sosyal medya 1941 yılında çekilen bu fotoğrafı konuşuyor! Çocuğun elindeki gören bir daha baktı: Komplo teorilerini hareketlendirdi

MYNET|DIŞ HABERLER Çiftlik Güvenliği İdaresi fotoğrafçısı Edwin Rosskam tarafından çekilen fotoğrafta , Chicago'nun Güney Yakası'ndaki bir sinema salonuna girmek için sırada bekleyen bir grup insan görüldü. Fotoğraf ilk bakışta göze çarpmasa da sosyal medya kullanıcıları bu fotoğraf karesini zaman yolculuğunun ispatı olarak gösterdi.

1

Bazı sosyal medya kullanıcıları, karenin en sağında duran ve 2010 yılına kadar piyasaya sürülmeyen popüler bir Apple ürünü gibi görünen bir şeyi tutan bir çocuğa odaklandı.

2

Reddit'te paylaşılan gönderiye binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sıradaki çocuk iPad mi getiriyor?" yorumunu ekledi. Ancak çoğu izleyici, bu saçma iddiayı hemen reddetti ve bu nesnenin elektronik bir tablet olamayacağını, çünkü henüz icat edilmediğini ve zaman yolculuğunun henüz kanıtlanmadığını iddia etti.

İlginizi Çekebilir

Şaşkına çeviren TikTok canlı yayını! "Bu nasıl ev?"

Şaşkına çeviren TikTok canlı yayını! "Bu nasıl ev?"

 Erotik sitedeki pozları işinden eden öğretmen hâlâ çok cesur

Erotik sitedeki pozları işinden eden öğretmen hâlâ çok cesur

 Yatak pozu çok konuşuldu! Pijama seçimi dikkatleri çekti

Yatak pozu çok konuşuldu! Pijama seçimi dikkatleri çekti

 Binlerce liralık parfümü kendisi evinde yaptı

Binlerce liralık parfümü kendisi evinde yaptı

 Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

 Kocasının ihanetini kendisine bulaşan hastalıkla öğrendi

Kocasının ihanetini kendisine bulaşan hastalıkla öğrendi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Reddit zaman yolcusu
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu: Nasrallah öldürüldü!

İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu: Nasrallah öldürüldü!

Yeni işe başlayanlar için karar! 3 yıl vergi alınmayacak: Resmi Gazete'den duyuruldu

Yeni işe başlayanlar için karar! 3 yıl vergi alınmayacak: Resmi Gazete'den duyuruldu

Evinin bodrum katında buldu! Gözlerine inanamadı

Evinin bodrum katında buldu! Gözlerine inanamadı

Günlerdir klimasından ses geliyordu! 7 tanesi birden çıktı

Günlerdir klimasından ses geliyordu! 7 tanesi birden çıktı

Kimse bakmaya bile cesaret edemedi... "İlk başta tereddüt ettim"

Kimse bakmaya bile cesaret edemedi... "İlk başta tereddüt ettim"

Türkiye'de öğretmenlik yapan Fransız İstiklâl Marşı düzenini görünce şaşkına döndü

Türkiye'de öğretmenlik yapan Fransız İstiklâl Marşı düzenini görünce şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.