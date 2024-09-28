Sosyal medya 1941 yılında çekilen bu fotoğrafı konuşuyor! Çocuğun elindeki gören bir daha baktı: Komplo teorilerini hareketlendirdi

MYNET|DIŞ HABERLER Çiftlik Güvenliği İdaresi fotoğrafçısı Edwin Rosskam tarafından çekilen fotoğrafta , Chicago'nun Güney Yakası'ndaki bir sinema salonuna girmek için sırada bekleyen bir grup insan görüldü. Fotoğraf ilk bakışta göze çarpmasa da sosyal medya kullanıcıları bu fotoğraf karesini zaman yolculuğunun ispatı olarak gösterdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, karenin en sağında duran ve 2010 yılına kadar piyasaya sürülmeyen popüler bir Apple ürünü gibi görünen bir şeyi tutan bir çocuğa odaklandı.

Reddit'te paylaşılan gönderiye binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sıradaki çocuk iPad mi getiriyor?" yorumunu ekledi. Ancak çoğu izleyici, bu saçma iddiayı hemen reddetti ve bu nesnenin elektronik bir tablet olamayacağını, çünkü henüz icat edilmediğini ve zaman yolculuğunun henüz kanıtlanmadığını iddia etti.