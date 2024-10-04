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  4. Sosyal medya bu anne ve kızını konuşuyor! Görenler ayırt edemedi: "Hangisi anne, hangisi kızı?"

Sosyal medya bu anne ve kızını konuşuyor! Görenler ayırt edemedi: "Hangisi anne, hangisi kızı?"

04.10.2024 10:52
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.10.2024 10:52
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Sosyal medyadan paylaşım yapan bir anne ve kızı kullanıcıların ilgisini çekerek kısa sürede viral olmayı başardı. Spor kombinleriyle kamera karşısında dans eden anne ve kızını kullanıcılar ayırt etmek de zorlandı.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir anne ve kızı görenleri hem mest etti hem de şaşkına çevirdi. 42 yaşındaki anne 19 yaşındaki kızıyla benzer bir spor kombini giydi ve birlikte bir dans kareografisi gerçekleştirdiler. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Annenin güzelliğine hayran kaldım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Annesinin daha genç göstermesi şaka mı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Harika bir performans" yorumunda bulundu.

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