Sosyal medya bu evi konuşuyor! Mağarada duş alıyorlar

TikTok’ta ‘xx_watdoginator_xx’ kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir öğrenci arkadaşlarıyla beraber yaşadıkları evi sosyal medya hesabından paylaştı. Daha önce hiç görünmemiş biri tarafından inşa edildiğini iddia ettikleri bu ev sosyal medyadaki kullanıcılarında ilgisini çekmeyi başardı. Eve mağara olarak nitelendirdikleri bir banyo ve henüz inşaat halindeki görünüme sahip olan odalar bulunuyor. Evleri için aylık 130 sterlin (yaklışk 1700 TL) ödeyen öğrenciler hallerinden memnun olduklarını ve burayı ilginç bulduklarını söylemeyi ihmal etmedi.

“ORADA YAŞAYAMAYIZ”

Evin bölümlerini gösterdikleri bir paylaşımı sosyal medya hesbaına yükledikten sonra öğrenciler 116 bin yorum almayı başardı. Pek çok kullanıcı evin yaşam koşullarına uygun olmadığını dile getirirken korkutucu bulduklarını da yorumlarına ekledi.



