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Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Icardi, Burak Özçivit ve Teoman aynı karede...

18.12.2023 23:00 | Son Güncelleme:
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GQ Dergisi'nin ödül töreninde ünlü isimler katıldı. GQ ödülleri gecesine bir fotoğraf damga vurdu. Sosyal medyada akşam saatlerinde Icardi, Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit ve Teoman'ın birlikte yer aldığı fotoğraf gündem oldu. Fotoğrafa binlerce yorum geldi.

GQ Men Of The Year 2023 ödül töreninde çok sayıda ünlü isim ödül aldı. Gecede adeta ünlüler geçidi yaşandı. Gözlerin çevrildiği ödül gecesine bir fotoğraf damga vurdu.

GÜNDEM OLAN FOTOĞRAF!

Kısa zamanda Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi bu kez bir ödül törenindeki görüntüsüyle gündem oldu. Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit, Teoman ve Mauro Icardi GQ Dergisi'nin ödül töreninde bir araya geldi.

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Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğrafa binlerce yorum geldi. İşte o yorumlar...

"Hoşlandığım çocukların birbiriyle alaka seviyesi"

"Aynı gün içinde benim kişilikler"

"Devler Ligi"

"Spotify listemin alaka seviyesi"

"Icardi içlerinde parlıyor"

"Icardi ve diğerleri"

"Rüyalarımın saçmalık seviyesi"

"Fotoğrafın en yerlisi İcardi’nin asi stil saçı"

"Teoman napıyor orda o sevmezdi böyle ortamları"

"Arkadaş çevremle alaka seviyelerimiz"

Yılın Sporcusu Mauro Icardi oldu.

"Yılın Stil Sahibi Erkeği" ödülünü Taro Emir Tekin kazandı.

"10. Yıl Özel İkon" ödülünü Burak Özçivit kazandı.

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