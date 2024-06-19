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    4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Otobüs şoförü bir anda durup araçtan indi... Durakta kendisini kendisini bekleyen kediye mama ve su verdi

    Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Otobüs şoförü bir anda durup araçtan indi... Durakta kendisini kendisini bekleyen kediye mama ve su verdi

    19.06.2024 08:52
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.06.2024 08:52
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü izleyenlerin kalplerini ısıttı. Seyir halindeki bir otobüsün şoförü durakta durunca kimseye bir şey demeden araçtan indi. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedilirken araçtan inen şoförün durakta kendisini bekleyen kediye su ve mama verdiği görüldü.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde seyir halindeki otobüs bir anda durdu ve aracın şoförü inerek durağa doğru hareketlendi.

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    Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde şoförün durakta kendisini bekleyen kediye su ve mama verdiği anlar yer aldı. Kediye mama ve su veren şoför otobüse binerek yoluna devam etti. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kadar tatlı bir an" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi insanları görmek iyi hissettiriyor" yorumunu yaptı.

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