Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Otobüs şoförü bir anda durup araçtan indi... Durakta kendisini kendisini bekleyen kediye mama ve su verdi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde seyir halindeki otobüs bir anda durdu ve aracın şoförü inerek durağa doğru hareketlendi.

Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde şoförün durakta kendisini bekleyen kediye su ve mama verdiği anlar yer aldı. Kediye mama ve su veren şoför otobüse binerek yoluna devam etti. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kadar tatlı bir an" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi insanları görmek iyi hissettiriyor" yorumunu yaptı.







