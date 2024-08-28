Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yere yatırıp dakikalarca birbirlerini yaladılar... "Ben ne izledim şimdi?"

Yurt dışında kaydedilen görüntülerde birbirlerini yalayarak ilginç bir terapiye imza attı. 3-4 kişiden oluşan gruplara ayrılanlar yerde yalan bir kişinin tüm vücudunu dakikalarca yaladı.

Görüntülerdeki kişilerin gerçekleştirilen yalama eylemine kahkahalarla tepki verdiği görüldü. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Ben ne izledim şimdi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en acayip şeydi. Hiçbir şey anlamadım" yorumunu ekledi.