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    4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yere yatırıp dakikalarca birbirlerini yaladılar... "Ben ne izledim şimdi?"

    Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yere yatırıp dakikalarca birbirlerini yaladılar... "Ben ne izledim şimdi?"

    28.08.2024 09:48
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.08.2024 09:48
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Yurt dışında kaydedilen görüntülerde gruplara ayrılan kişiler yerde yatan bir kişiyi yalayarak oldukça tuhaf sahnelere imza attı.

    Yurt dışında kaydedilen görüntülerde birbirlerini yalayarak ilginç bir terapiye imza attı. 3-4 kişiden oluşan gruplara ayrılanlar yerde yalan bir kişinin tüm vücudunu dakikalarca yaladı.

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    Görüntülerdeki kişilerin gerçekleştirilen yalama eylemine kahkahalarla tepki verdiği görüldü. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Ben ne izledim şimdi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en acayip şeydi. Hiçbir şey anlamadım" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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