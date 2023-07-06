Sosyal medya bu gümrük memurunu konuşuyor! İngiliz kadın turist o anları paylaştı: 'Erkek arkadaşın var mı?'

Sosyal medyada ne zaman çekildiği belli olmayan bir görüntü gündem oldu. Görüntülerde İngiliz bir turistin Türkiye'ye giriş yaptığı anlar yer alırken bir gümrük memurunun kadına yönelik tavrı tepki çekti.

BOŞ VAKTİ OLUP OLMADIĞINI SORDU

Kadına nereden geldiğini, yaşını ve pasaportu ile motosikletinin belgelerini soran gümrük memuru daha sonra birlikte kahve içmek için boş vakti olup olmadığını sordu. Kadın ise İstanbul’a gitmek için fazla vaktinin olmadığını söyledi.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kadına, erkek arkadaşı olup olmadığını soran gümrük memurunun davranışları sosyal medyada taciz olarak yorumlandı. İngiliz kadın turist ise o anları sosyal medyada paylaştı.

