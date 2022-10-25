Sosyal medya bu hayvanı konuşuyor! Yüzgeçleri üzerinde duran balık kurbağa karışımı hayvan görenleri şaşkına çevirdi

Bir balığın yüzgeçlerinin üzerinde durduğunu gösteren bir sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Video buzda yüzgeçlerinin üzerinde dururken nefes nefese kalan bir sazan balığını gösterdi. Video “Bir balık kurbağa” notuyla paylaştı. Video çekildiği yere ilişkin kesin bir bilgi bulundurmasa da sosyal medya kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Bazı kullanıcılar balığın mutasyona uğrayarak kurbağa bacağı geliştirdiğini iddia etti. Buzun üzerinde yüzgeçleriyle duran balık hareket etmezken sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise bu durumun bir göz yanılması olduğunu ifade etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşıma, “Bence bu evrim için çok hızlı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu hayvan büyüyüp insanları avlanmaya başlamadan önce toplanıp gezegeni terk etme zamanı geldi” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu balık belli ki oraya yerleştirilmiş. Ağzını açıp kapatma şeklindne nefes almaya çalıştığını görüyoruz. Bu tamamen bir acımasızlık” dedi.