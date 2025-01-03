Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! Kız kardeşinin eski eşiyle sevgili olduğunu söyledi: "Bu beni hiç ilgilendirmiyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Yeni Zelandalı iki çocuk annesi Timara, kız kardeşinin eski kocasıyla sevgili olduğunu açıkladıktan sonra TikTok'ta viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine rapmen Timara, kardeşinin eski kocasıyla ilişkisini öğrendikten sonra durumu görmezden gelmeye karar verdi.

Kardeşi ve eski eşinin ilişkisini öğrendikten sonra hissettiklerini dile getiren Timara, "Gerçekten bir konuşma olmadı, sadece birlikte olduklarını fark ettim ve olay kapandı. Benim için sorun yok çünkü herkes sevgiyi ve mutluluğu hak ediyor. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Benim odak noktam kendi hayatım , küçük ailem ve kızımın zihinsel ve duygusal olarak yanında olduğumdan emin olmak çünkü bu durumda önemli olan tek kişi o" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dünyada sekiz milyar insan var ve sen enişteni istediğine karar veriyorsun. Aman Tanrım. Bu gerçekten mide bulandırıcı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yani eğer bebekleri olursa, bebekleriniz kardeş ve kuzen olacak" yorumunu yaptı.