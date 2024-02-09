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    4. Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! "Pizzaya cinsel açıdan ilgi duyuyorum" dedi... Kimse tam olarak anlayamadı

    Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! "Pizzaya cinsel açıdan ilgi duyuyorum" dedi... Kimse tam olarak anlayamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.02.2024 15:22 | Son Güncelleme:
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    Bir sosyal medya kullanıcısının pizzaya cinsel olarak ilgi duyduğunu ifade etmesi viral oldu. 'Neden pizzaya ilgi duyuyorum?' diye soran kullanıcının gönderisi milyonlarca etkileşim alırken binlerce yoruma ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü durumu sapkınlık olarak nitelendirirken bazıları ise duruma bir anlam vermeye çalıştı.

    Sosyal medyada pizzaya karşı cinsel bir arzu duyduğunu dile getiren bir kullanıcının paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı. 'Neden pizzaya ilgi duyuyorum?' diye soran kullanıcının gönderisi karşısında şaşkına döndüğünü dile getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise durumu anlamlandırmak için birtakım sorular sormayı tercih etti.

    YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

    Sosyal medya kullanıcılarından biri pizzaya olan cinsel arzu durumunu anlamadığını söyleyerek, "Vay canına, bilmiyorum. Bu biraz tuhaf bir cinsel tetikleyici. Pizzanın gerçekten seksi hiçbir yanı yok. Korkarım sana yardım edemem" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlar karmaşıktır. Bu muhtemelen onu ne kadar sevdiğiniz, imrendiğiniz ve lezzetli bulduğunuzla ilgilidir" dedi.

    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise duruma daha bilimsel yaklaşmayı tercih ederek, "Bu sizin için pizzanın görüntüsü/kokusu/tadı/hissi ile cinsel uyarılmada olduğu gibi beyindeki aynı duyusal zevk bölgesini uyarıyor. Bunlar anılar olabilir." yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Cinsellik pizza
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