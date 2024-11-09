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  4. Sosyal medya bu makyaj görüntülerini konuşuyor! Bambaşka biri oldu: "Bu nasıl bir makyaj?"

Sosyal medya bu makyaj görüntülerini konuşuyor! Bambaşka biri oldu: "Bu nasıl bir makyaj?"

09.11.2024 14:42
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.11.2024 14:42
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Sosyal medyadan paylaşılan bir makyaj videosu kısa sürede viral oldu. Genç kadını makyajdan sonraki hali kadar makyaj yapma şekli de görenleri şaşırttı. O anlar sosyal medya kullanıcılarından yorum topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı makyaj videosu bir görene bir daha baktırdı. Genç kadının makyajdan sonra tamamen başka bir kişiye dönüştü.

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Kullanıcının makyaj ürünlerini normalden daha fazla kullanması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları o anları yorum yağmuruna tuttu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl bir makyaj?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Makyaj mı badana mı?" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten çok değişmiş" yorumu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya makyaj
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