Sosyal medya bu restoranı konuşuyor! Tabağındaki yemekleri bitirmeyenler ekstra ücret ödemek zorunda kalıyor: '90 dakika sınırsız yemek ama..."

TikTok'ta "mikasahanma" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi bir restoranın 'israfı' önlemek için geliştirdiği konseptten söz edince kullanıcıların ilgisini çekti. Restoranda müşterilerin 90 dakika boyunca sadece 30 Euro ödeyerek diledikleri kadar yemek yeme hakkına sahip olduklarını anlattı. Ancak 90 dakikanın sonunda müşterilerin tabağında artan yemek kalmaması gerekiyor. Aynı zamanda müşterilerin yemekleri eve götürme ya da eve sipariş yapma hakkı bulunmuyor. Üstelik müşteriler tabakta bıraktıkları yemek için de ekstra ücret ödemek zorundalar.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun çok adil bir uygulama olduğunu düşünüyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Servis edildikten sonra bazıları yemeği beğenmeyebilir ve bu nedenle yiyecek israfı olabilir. Sanırım bunu hesaba katmadılar" yorumunda bulundu.