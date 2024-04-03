Sosyal medya bu samimi itirafı konuşuyor! "Hayatım harika gözüküyor ama gerçek böyle değil"

Sosyal medyada sağlıklı yaşam ve fitness konularına dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken fenomen isim Emily Skye, 2 milyon takipçisiyle dünya geneline ulaştı.

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına rest çeken Skye, kendisini her zaman iyi hissetmediğini söyleyerek samimi itiraflarda bulundu.

Yıllardır özgüven sorunları yaşadığını ve bu durumla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Skye, "Sosyal medyada hayatım harika gözüküyor ama gerçek böyle değil. Hatırlayabildiğim kadarıyla kendi kendime olumsuz konuşmalarla mücadele ediyorum. Bu sanki sürekli bir arkadaş gibi kulağıma yeterince iyi olmadığımı, yeterince akıllı olmadığımı, yeterince değerli olmadığımı fısıldıyor. Bu düşüncelerle mücadele etmeyi öğreniyorum. Kendime güçlü yönlerimi ve başarılarımı hatırlatıyorum. Etrafımı bana inanan ve beni destekleyen insanlarla dolduruyorum. Bu her zaman kolay olmuyor." dedi.

Kendisiyle benzer sorunları yaşayanlara 'Yalnız değilsiniz' diye seslenen Skye, "Bazı günler, kendi kendime olumsuz konuşma her zamankinden daha yüksek oluyor. Ama ben onun pençesinden kurtulmaya kararlıyım. Kendi değerimi benimsiyorum ve kendimi sevme ve pozitiflik zihniyetini geliştiriyorum çünkü bunu hak ediyorum. Yetenekliyim, güçlüyüm ve hayatın sunduğu tüm güzel şeylere layıkım. Kendi kendime olumsuz konuşmanın beni daha fazla engellemesine izin vermeyeceğim. Eğer siz de kendi kendinize olumsuz konuşmayla mücadele ediyorsanız, yalnız olmadığınızı bilin. Bu işte birlikteyiz. Haydi bu düşüncelere meydan okuyalım, değerimizi kucaklayalım ve öz sevgi, güven ve mutlulukla dolu bir hayat yaratalım. Bu elimizde." diye konuştu.