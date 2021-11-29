Sosyal medya bunu konuşuyor! Başvurmadığı halde NASA’da tesadüfen işe başlayan mühendis dikkatleri çekti

Makine mühendisi, 8 yıldır NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki operasyonlardan sorumlu mühendislik ekiplerinden birinde çalışıyor.Ancak mühendis, uzay ajansına iş başvurusunda bile bulunmadığını söylüyor.

Independent Türkçe’nin derlediği Teknoloji sitesi Interesting Engineering’e haberine göre Miller’ın sıradışı başarı hikayesi, Washington Üniversitesi’nden mezun olduktan hemen sonra başladı. Havacılık firması Boeing’de başlangıç seviyesindeki bir pozisyona başvurduğunu aktaran Miller,“Uçaklarda çalışmak için iş görüşmesi yaptım. Ardından geri aradılar, ‘Hey, hoşunuza gidebileceğini düşündüğümüz farklı bir iş var’ dediler. Bu iş; Manipülasyon, Analiz Grafikleri ve Etkileşimli Kinematik (MAGIK) ekibi” dedi.

İLK DUYDUĞUNDA NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMİYORDU

MAGIK ekibi, NASA’nın uzay istasyonlarında planlanan operasyonların zeminini hazırlamaktan sorumlu bir mühendis ekibiydi. Ancak Miller ilk duyduğunda bunun ne olduğunu bile bilmiyordu. Telefondaki halkla ilişkiler görevlisine “Kulağa ilginç geliyor” dediğini belirten Miller, Boeing’le görüşmek üzere gittiği mülakattan NASA mühendisi olarak ayrıldı.

Kız arkadaşının TikTok’ta paylaştığı, milyonlarca kez görüntülenen videoda hikayesini anlatan mühendis,“Bir makine mühendisi için standart bir başlangıç pozisyonuydu. Böylelikle Teksas’a taşındım ve bu işi yapmaya başladım.” diye konuştu.

EKİBİNDE ÇOK AZ KİŞİ ÇALIŞIYORDU

Miller, MAGIK ekibinde o zamanlar çok az kişi olduğunu ve NASA’nın ekibi doldurmak için Boeing’den yardım istediğini öğrendi. NASA ve Boeing’deki halkla ilişkiler yetkilileri aynı başvuru havuzundan yararlanıyordu ve bu sayede Miller’ın yolculuğu NASA’da sona erdi. Mühendis, kendisi gibi tesadüfen NASA’da çalışmaya başlayan bir meslektaşıyla tanışınca durumu anladı.



