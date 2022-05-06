Ekrem İmamoğlu çok tartışılan gazeteciler fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu! 'Talimatı ben verdim gerekirse yine çağırırım...'

'Bazıları çıkıyor bizi hain ilan ediyor. Merkez medyada sesimizi duyurmamıza izin vermiyorlar' diyen Ekrem İmamoğlu, hedefinin İstanbul halkı adına sesini duyurmak olduğunu belirtti. Muhalif isimlerin davet edilmesi konusunda talimatı kendisinin verdiğini belirten Ekrem İmamoğlu yaşananlar için 'Ne yazık ki kötü yöne giden bir tartışma' dedi.

İŞTE EKREM İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

'Normal dönemlerde normal karşılanacak hususlar başka noktalara gidiyor. Bu topluma iyi gelmiyor. Burada ne yapılmak istenmiş? Kimse buna bakmıyor. Hedefimiz belli. Ekrem İmamoğlu sesini İstanbul halkı adına sesini herkese duyurmak istiyor. Çünkü çarpıtılıyor. Merkez medya dediğimiz alanda bile söz hakkı verilmiyor.

'BUGÜN NAGEHAN HANIM GELİR YARIN ABDÜLKADİR SELVİ GELİR'

Çıkıyor oralarda birileri bizi hain ilan ediyor. Hükümetin içindeki bazı üst kimliklerin sözcüleri oluyor. Ben istiyorum ki bu insanlar gelsin bizi tanısın. Bugün Nagehan Hanım gelmiştir yarın başka isimleri takip edeceğim. Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. İki yıldır beni Genel Başkanım Kılıçdaroğlu ile kavga ettirmek istiyor.

Tartışmalara neden olan o fotoğraf...

'BAZILARININ İÇİ YANMIŞ OLABİLİR BENİM DE İÇİM YANDI'

Evet bazıları bunu olumsuz karşılamış olabilir. Bazılarının içi yanmış olabilir ama bilinmelidir ki benim de içimi yaktılar. Ben buna rağmen bu özveriyi gösteriyorum. Seçimden önce hatırlayın gittiğim TV kanalında bana nasıl muamele yapıldı. Ben hala onlarla irtibat kurmanın arayışı içindeyim. Yok sayarak bir memleket değişmez.

'GEREKİRSE BİR DAHA ÇAĞIRIRIM'

Ben çaba gösteririm bundan da geri durmam. Herkese açığım, alan alır almayan almaz. Evet bir daha çağırırım. Çabamı gösteririm. Bu toplum ancak böyle gelişir. Türkiye tam tersine iyileşelim istiyor. Genel Başkanımız helalleşelim diyor. İyileşelim. Bu kadar cesur bir sürecin fertleriyiz. Ne yazık ki kötü yöne giden bir tartışma.

'ARKADAŞLARIMA TALİMATI BEN VERDİM'

Ben evet muhalifleri istiyorum talimatını verdim. Arkadaşlarım da gereğini yaptı. Bizim Trabzon seyahatimizde 50'ye yakın basın mensubu vardı. Kötü yazanlarla daha da ayrı sohbet edeceğim. İlerleyen günlerde bunun daha farklı örneğini görebiliriz. Benimle konuşmaya cesaretli olanlarla yapacağım.'

