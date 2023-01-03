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Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuştu, Ümit Özdağ'ı izledi! Akşener Instagram'da ilk 3'e girdi... Siyasi liderler hakkında çarpıcı rapor!

03.01.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın günlük hayata etkisi her geçen gün artarken siyasiler de platformları etkin şekilde kullanarak seçmenlere hitap ediyor. Teleskop App tarafından yürütülen çalışmayla siyasi parti genel başkanlarının sosyal medya performansları ortaya kondu. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan etkileşimde rakiplerine fark attı, Meral Akşener etkisini Instagram'da gösterirken Ümit Özdağ en çok izlenen isim oldu. En çok etkileşim alan tweet'i ise Erdoğan paylaştı...

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuştu, Ümit Özdağ'ı izledi! Akşener Instagram'da ilk 3'e girdi... Siyasi liderler hakkında çarpıcı rapor!

Teleskop App, geride bıraktığımız yıl siyasi liderlerin sosyal medyadaki performanslarını ölçümleyen çalışmasını paylaştı. En çok etkileşim ölçümlerinde ilk 3'te kendine yer bulamayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Instagram'la ilk 3'e girdi. Erdoğan'ın attığı tweet ise tüm siyasi liderlerin gönderileri arasında en çok etkileşim alan tweet oldu. İşte dikkat çeken o sonuçlar...

ERDOĞAN, ETKİLEŞİMDE FARKI AÇTI

Rapora göre; sosyal medyada 133 milyon 197 bin 470 ile en çok etkileşim alan lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Erdoğan'ı takip eden lider Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 58 milyon etkileşim aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 37 milyon etkileşimle üçüncü sıranın sahibi oldu.

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GÖNDERİ BAŞINA ETKİLEŞİM ORTALAMASI

Toplam gönderi sayısında ortalama en çok etkileşimde 1. sıranın sahibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Rapora göre Erdoğan üç sosyal medya platformundaki 4 bin 21 gönderisinde ortalama 33 bin 125 etkileşim aldı.

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı ikinci sırada takip ederken gönderi başına 26 bin 452 etkileşim aldı.

MHP lideri Bahçeli ise ortalama 16 bin 563 etkileşimle 3. sırada yer aldı.

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ERDOĞAN'IN KOVİD-19 TWEET'İ BİRİNCİ SIRADA

Siyasi liderlerin Twitter'da en çok etkileşim alan gönderilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la Kovid-19'a yakalandıklarını duyurduğu gönderisi başı çekti.

En çok etkileşim alan ikinci Twitter gönderisinin sahibi Ümit Özdağ olurken Kılıçdaroğlu'nun "EYT loading" paylaşımı üçüncü oldu.

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INSTAGRAM'DA 'AKŞENER' DETAYI

Instagram'da da en çok etkileşim alan lider Erdoğan olurken Akşener 15 milyon 693 bin 391 etkileşimle 2. sıranın sahibi oldu. Akşener'i takip eden isim Ümit Özdağ oldu.

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EN ÇOK ÖZDAĞ'IN VİDEOLARI İZLENDİ

Sosyal medyada videoları en çok izlenen lider ise Ümit Özdağ oldu. Özdağ'ın 3 platformdaki videoları toplamda 258 milyon 401 bin 858 kez izlendi.

Özdağ'ı sırasıyla Erdoğan ve Akşener izledi.

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