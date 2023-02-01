Sosyal medya fenomen ilginç ticari girişimiyle ‘pes’ dedirtti! Gazını kavanozlara doldurarak satıyor... “Kokunun tadını çıkartın”

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran OnlyFans fenomeni Kiki, vücut gazını ve banyoda kullandığı kirli suyu kavanozlara yerleştirerek satıyor. “Kokular ve Şeyler” adını verdiği koleksiyonundan birbirinden ilginç ürünlere yer veren Hong Konglu fenomen isim her bir kavanozda 20 dolar (yaklaşık 376 TL) kazanıyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Kiki’nin girişimi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları girişimi yaratıcı bulduklarını ifade ederken bazıları ise satın alanları sorguladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Umarım bunu satın alan biriyle karşılaşmam” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Birinin bunu nasıl isteyebileceğini anlamıyorum” yorumunu yaptı.