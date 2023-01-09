Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid, oturuşuyla sosyal medyada gündem yarattı! Bacaklarını iki yana açtığı pozu olay oldu

Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını duyuran Riley Reid, sosyal medya fenomenliğine yönelmişti. Sosyal medyada 1.9 milyon takipçisi bulunan fenomen isim genellikle özel hayatından kareler paylaşıyordu. Pasha Petkuns ile hayatını birleştirdikten ve bu evliliğinden bir çocuk dünyaya getiren Reid, son olarak Instagram hesabından cesur bir pozunu yayınlayarak takipçilerinden tam not almayı başardı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Siyah iç çamaşırı takımının üzerine beyaz renkli bir eşofman altı ve siyah şapka tercih eden Reid, Instagram’dan yaptığı paylaşımda duvara yaslanarak poz verdi. Eşofman altını kalçasından aşağıya indiren fenomen isim bacaklarını iki yana açarak verdiği pozla gündem yarattı. Reid’in gönderisi sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar paylaşımını tuvalet pozuna benzeterek ti’ye alırken bazıları ise beğeni yağmuruna tuttu.