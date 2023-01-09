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Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid, oturuşuyla sosyal medyada gündem yarattı! Bacaklarını iki yana açtığı pozu olay oldu

09.01.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin yetişkin film yıldızı olarak ünlenen ve asıl adı Ashley Mathews olan Riley Reid, son dönemde sosyal medya hesaplarını daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Reid, bu kez eşofman altını aşağı indirerek bacaklarını iki yana açtığı pozuyla gündem oldu.

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid, oturuşuyla sosyal medyada gündem yarattı! Bacaklarını iki yana açtığı pozu olay oldu

Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını duyuran Riley Reid, sosyal medya fenomenliğine yönelmişti. Sosyal medyada 1.9 milyon takipçisi bulunan fenomen isim genellikle özel hayatından kareler paylaşıyordu. Pasha Petkuns ile hayatını birleştirdikten ve bu evliliğinden bir çocuk dünyaya getiren Reid, son olarak Instagram hesabından cesur bir pozunu yayınlayarak takipçilerinden tam not almayı başardı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Siyah iç çamaşırı takımının üzerine beyaz renkli bir eşofman altı ve siyah şapka tercih eden Reid, Instagram’dan yaptığı paylaşımda duvara yaslanarak poz verdi. Eşofman altını kalçasından aşağıya indiren fenomen isim bacaklarını iki yana açarak verdiği pozla gündem yarattı. Reid’in gönderisi sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar paylaşımını tuvalet pozuna benzeterek ti’ye alırken bazıları ise beğeni yağmuruna tuttu.

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sosyal medya Riley Reid

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