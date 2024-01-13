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    4. Sosyal medya fenomeni Abby Santos'un iddialı pozlarına sosyal medya bile dayanamadı! "Instagram beni yasakladı'

    Sosyal medya fenomeni Abby Santos'un iddialı pozlarına sosyal medya bile dayanamadı! "Instagram beni yasakladı'

    13.01.2024 10:54 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur pozları sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Abby Santos, uygulamaların topluluk kurallarını zorladığını itiraf etti. Özellikle TikTok, X ve Instagram'dan cesur pozlarını yayınlanmayı tercih eden Santos, "Instagram beni yasakladı" diyerek duruma isyan etti.

    Orta Amerika'da bulunan Honduras'ta yaşayan Abby Santos Amerika'ya taşındıktan sonra kendisine yeni bir kariyer çizdi. Müstehcen pozlarını sattığı OnlyFans kariyerini kurduktan sonra dikkatleri üzerine çeken Santos sosyal medyada da ilgi çekti. Fenomen isim on binlerce takipçiye sahip olduğu ve sansür kurallarının sınırlarını zorlamaktan korkmadığı TikTok ve X'teki hayranlarını da heyecanlandırıyor. Ancak Instagram için aynı durum söz konusu değil.

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    Sosyal medya fenomeni platformun yetişkinlere yönelik içerikle ilgili kurallarını çiğnediği için yakın zamanda resmi Abby Santos hesabının kapatıldığı duyurduğunu söyleyerek duruma isyan etti.

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