Sosyal medya fenomeni Alex Mucci Roma’daki tarihi kolezyumun önünde sınır tanımadı! İçine hiçbir şey giymeden sadece pantolon askısı taktı

Sosyal medya fenomeni Alex Mucci, kendisi gibi fenomen olan arkadaşı Louise Khovanski ile Roma’daki bir tarihi kolezyumun önünde müstehcen pozlara imza attı. İkili göğüs uçlarını örten pantolon askılarının dışında tamamen üstsüzdü. Mucci yaptığı cesur paylaşımına “Çoklu Evren gerçeği” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Mucci ve arkadaşının tamamen pantolon askılarını ön plana çıkarttıkları pozları üç günde yarım milyonu aşan beğeni sayısına ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fenomen isimlerin güzelliğini “Tanrıça” yorumuyla desteklerken kullanıcıların büyük bir bölümü ise duruma tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı İtalyanca olarak, “Umarım mümkün olan en kısa sürede halka açık bir yerde uygunsuz davranışlar nedeniyle para cezasına çarptırılırsınız” dedi. Bir diğer kullanıcısı ise, “Kolezyumun önünde böyle pozlar... Neyi kanıtlamak istiyorsunuz?” yorumunu ekledi. Bir üçüncüsü, "Kamu içinde böyle giyinemezsin!" dedi.



