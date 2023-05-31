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Yine Bali yine skandal görüntüler! Cinsel organını açıkta bırakarak motosiklete binen turist yakalandı

31.05.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın dünya genelindeki en turistik bölgelerinden biri olarak kabul edilen Bali’de Danimarkalı bir turistin hareketi gündem oldu. Bir motosikletin arkasında oturan Danimarkalı kadın cinsel organını göstererek oturdu. Cep telefonuyla kaydedilen anlar sosyal medyada ifşa edilirken göçmenlik dairesi yetkilileri tarafından Danimarkalı turist gözaltına alındı.

Yine Bali yine skandal görüntüler! Cinsel organını açıkta bırakarak motosiklete binen turist yakalandı

Endonezya’nın popüler turistik lokasyonu olan Bali’de Danimarkalı bir kadının cinsel organını göstererek motosikletin arkasında seyahat ettiği anlar gündem yaratmayı başardı. Söz konusu görüntülere çevredekilerin tepki göstermesi üzerine o anlar anbean kaydedilerek sosyal medyadan ifşa edildi. İfşa edilen görüntülerin sonrasında ismi açıklanmayan Danimarkalı turiste yönelik olarak soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

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Bali’de halka açık bir alanda cinsel organını teşhir ederek motosikletin arkasında oturan Danimarkalı bir turist kadın tepkilerin odağına yerleşti. Kadının hareketinin ardından gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Endonezya turist bali cinsel organ

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