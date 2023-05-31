Yine Bali yine skandal görüntüler! Cinsel organını açıkta bırakarak motosiklete binen turist yakalandı

Endonezya’nın popüler turistik lokasyonu olan Bali’de Danimarkalı bir kadının cinsel organını göstererek motosikletin arkasında seyahat ettiği anlar gündem yaratmayı başardı. Söz konusu görüntülere çevredekilerin tepki göstermesi üzerine o anlar anbean kaydedilerek sosyal medyadan ifşa edildi. İfşa edilen görüntülerin sonrasında ismi açıklanmayan Danimarkalı turiste yönelik olarak soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Bali’de halka açık bir alanda cinsel organını teşhir ederek motosikletin arkasında oturan Danimarkalı bir turist kadın tepkilerin odağına yerleşti. Kadının hareketinin ardından gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.