Sosyal medya fenomeni Alicia Amira, tek hayalinin seks bebeği olmak olduğunu itiraf etti! 5 yıllık değişimi şoke etti

Kendisinden sıklıkla gerçek hayattaki seks bebeği olarak bahseden Amira, estetik ameliyat bağımlılığını üst noktalara taşıdı. İsveç’te yaşayan Amira, son paylaşımında 5 yıllık fiziksel değişimini ve estetik prosedürlerini gözler önüne serdi. İlk olarak 2017 yılında Bocthed isimli televizyon programına katıldığı dönemden bir fotoğrafını paylaşan Amira, “Birçoğunuz beni 2017 yılındaki bölüme etiketlemeye devam ettiği için bunu açıklamak istedim. O zamandan bu zaman çok fazla şey değişti.” dedi.

“SARI SAÇLARIM VE PEMBEYE OLAN AŞKIM”

Estetik ameliyatlarla bilrikte fiziksel görüntüsünde değişiklik olduğunu dile getiren Amira, “Geçtiğimiz yıllardan aynı kalan sarı saçlarım ve pembeye olan aşkım. Bunun yanı sıra ben tamamen bir seks bebeğine dönüştüm. Not, Göğüslerim şimdi sağdaki bu fotoğraftakinden daha büyük. Güncelleme oldukça sizi uyaracağım” diye konuştu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Amira, 2017 yılından beri botox, kaş kaldırma, dudak ve yanak dolgusu ile nazolabial dolgu, çene, dudak ve çene dolgusu yaptırdı. Dolgu maddelerinin yanı sıra PDO dişleri, rinoplasti, 1700cc salin genişletici implantlar ve zirkonyum ve gümüş kronlara sahip olduğunu belirtti. Amira son olarak göğüs genişletici implanta alma kararını açıkladı.



