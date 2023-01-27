Sosyal medya fenomeni Anastasia Nova’nın kıyafetine kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angelas şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Anastasia Nova, Instagram’daki 400 bin takipçisiyle yine cesur pozlarını paylaştı. Instagram’da yoga ve sağlıklı yapma ritüellerine dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Nova, son olarak tamamen dantelden oluşan transparan tulumuyla kamera karşısına geçti. Nova’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyadan sıklıkla iç çamaşırlı ve dekolteli kıyafetleriyle poz verdiği anları paylaşan Nova yine takipçilerini şaşırtmadı. Fenomen isim bu kez dantelden oluşan bir tulum giydi.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Nova’nın kıyafetinin detayları anlaşılmadı. Bir sosyal medya fenomeni gönderisine, “Nereden başlıyor?” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadar güzel olmak saklanmalı” yorumunu yaptı.