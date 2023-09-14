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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn bir türlü yaz tatilini bitiremedi! Bikinili pozuyla Instagram'ı salladı

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn bir türlü yaz tatilini bitiremedi! Bikinili pozuyla Instagram'ı salladı

    14.09.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 'Barbi! lakabıyla anılan ve yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn yaz tatilini bir türlü bitiremedi. Fenomen isim Yunanistan'da yaptığı tatilden bir pozunu Instagram hesabından paylaşarak hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede fenomene dönüşmeyi başaran Apollonia Llewellyn yaz ayların bitmesin rağmen bir türlü tatil modundan çıkamadı. Fenomen isim son olarak Yunanistan tatilinde elinde portakal suyuyla çekilen bir pozunu sosyal medyadan paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    APOLLONİA

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ilgiyle yaklaştığı gönderisinde fenomen isim metalik gri şeffaf askılardan oluşan bir bikini takımı tercih etti. Jakuzinin önüne portakal suyuyla geçerek poz veren Llewellyn gönderisine "Sabah suyu" notunu ekledi. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Apollonia Llewellyn

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