Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn bir türlü yaz tatilini bitiremedi! Bikinili pozuyla Instagram'ı salladı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede fenomene dönüşmeyi başaran Apollonia Llewellyn yaz ayların bitmesin rağmen bir türlü tatil modundan çıkamadı. Fenomen isim son olarak Yunanistan tatilinde elinde portakal suyuyla çekilen bir pozunu sosyal medyadan paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ilgiyle yaklaştığı gönderisinde fenomen isim metalik gri şeffaf askılardan oluşan bir bikini takımı tercih etti. Jakuzinin önüne portakal suyuyla geçerek poz veren Llewellyn gönderisine "Sabah suyu" notunu ekledi. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.