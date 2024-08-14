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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn doğallığı savundu! Tamamen makyajsız denizden çıktığı halini paylaştı

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn doğallığı savundu! Tamamen makyajsız denizden çıktığı halini paylaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.08.2024 10:33
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşarak fenomene dönüşen Apollonia Llewellyn yaz tatilinin tadını çıkartmaya devam ediyor. Doğal güzelliği savunan fenomen isim beyaz bikinisi ve pareosuyla makyajsız bir şekilde kamera karşısına geçti. Fenomen ismin pozu hayranlarının beğenisini kazandı.

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn doğallığı savundu! Tamamen makyajsız denizden çıktığı halini paylaştı

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn beyaz bikinisi ve derin göğüs dekolteli beyaz pareosuyla kamera karşısına geçerek poz verdi. Denizden yeni çıktığı her halinden belli olan fenomen isim tamamen makyajsız bir şekilde poz verdiği gönderisine, "Hâlâ doğallık var" notunu ekledi.

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    Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sen eşsizsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir güzellik" yorumunu yaptı.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen Apollonia Llewellyn
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