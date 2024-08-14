Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn doğallığı savundu! Tamamen makyajsız denizden çıktığı halini paylaştı

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn beyaz bikinisi ve derin göğüs dekolteli beyaz pareosuyla kamera karşısına geçerek poz verdi. Denizden yeni çıktığı her halinden belli olan fenomen isim tamamen makyajsız bir şekilde poz verdiği gönderisine, "Hâlâ doğallık var" notunu ekledi.

Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sen eşsizsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir güzellik" yorumunu yaptı.