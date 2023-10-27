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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in elbisesinin kumaşı ince geldi! İç çamaşırı kullanmayı tercih etmeyince gündem yarattı

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in elbisesinin kumaşı ince geldi! İç çamaşırı kullanmayı tercih etmeyince gündem yarattı

    27.10.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Apollonia Llewellyn vücut hatlarını belli eden bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen ismin sarı elbisesiyle yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.

    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekerek Instagram'da yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Apollonia Llewellyn hayranlarını yine şaşırtmadı. Fenomen isim sarı spor bir elbise tarzıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Llewellyn kumaşı oldukça ince olan elbisesinin içine iç çamaşırı kullanmayı tercih etmeyince sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında sarı spor elbisesini saç örgüleriyle tamamlayan fenomen isim gönderisine, "Örgüleri olan seksi bir kız beni seviyorum" notunu ekledi.

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    Apollonia Llewellyn'in spor tarzı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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    sosyal medya Apollonia Llewellyn

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