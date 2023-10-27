Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in elbisesinin kumaşı ince geldi! İç çamaşırı kullanmayı tercih etmeyince gündem yarattı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekerek Instagram'da yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Apollonia Llewellyn hayranlarını yine şaşırtmadı. Fenomen isim sarı spor bir elbise tarzıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Llewellyn kumaşı oldukça ince olan elbisesinin içine iç çamaşırı kullanmayı tercih etmeyince sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında sarı spor elbisesini saç örgüleriyle tamamlayan fenomen isim gönderisine, "Örgüleri olan seksi bir kız beni seviyorum" notunu ekledi.

Apollonia Llewellyn'in spor tarzı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.







