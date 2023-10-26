Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac golf arabasına eşyalarını yükledi! Golf kıyafeti olay yaratmayı başardı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlar sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Paige Spiranac son olarak golf günlerine geri döndüğünü müjdeleyen bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim derin göğüs dekolteli bluzuyla golf arabasının önünde bir selfie çekilerek paylaşınca hayranlarının beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sporcu kimliğinin yanında güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başaran Paige Spiranac golf sahalarına geri döndü. Son zamanlarda sık sık golf oynarken paylaşımlar yapmayı tercih eden fenomen isim bu kez eşyalarını golf arabasına yükledikten sonra hayranlarının karşısına selfieyle çıktı.

Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu inanılmaz bir güzellik" yorumunu yaptı.