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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James yine Instagram'ın limitlerini zorladı! Vücudunu tamamen leopar desene boyadı sokak sokak gezdi

    Sosyal medya fenomeni Francia James yine Instagram'ın limitlerini zorladı! Vücudunu tamamen leopar desene boyadı sokak sokak gezdi

    26.10.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Francia James yine limitleri zorlayan bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim bu kez kıyafetlerine veda ederek tüm vücudunu leopar desenine boyadı. James'in paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 11 milyonu aşkın takipçiye ulaşan fenomen isim Francia James hayranlarının beğenisini kazanan bir pozla geri döndü. Francia James kıyafetlerini çıkartarak vücudunu tamamen leopar desenlerine boyadı. Yanına tasmasını tuttuğu küçük bir leoparı da alan fenomen isim sokak sokak gezdi.

    GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

    KAPAK1

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma gösterilen yoğun ilginin dışında James'i yolda görenler telefonuyla bu şovu kaydetmemek için adeta birbiriyle yarıştı.

    KAPAK2

    Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanarak binlerce beğeni ve yorum topladı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Francia James

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