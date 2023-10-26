Sosyal medya fenomeni Francia James yine Instagram'ın limitlerini zorladı! Vücudunu tamamen leopar desene boyadı sokak sokak gezdi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 11 milyonu aşkın takipçiye ulaşan fenomen isim Francia James hayranlarının beğenisini kazanan bir pozla geri döndü. Francia James kıyafetlerini çıkartarak vücudunu tamamen leopar desenlerine boyadı. Yanına tasmasını tuttuğu küçük bir leoparı da alan fenomen isim sokak sokak gezdi.

GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma gösterilen yoğun ilginin dışında James'i yolda görenler telefonuyla bu şovu kaydetmemek için adeta birbiriyle yarıştı.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanarak binlerce beğeni ve yorum topladı.