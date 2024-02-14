Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı... 'Sonsuza kadar'

Instagram'da yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Ariella Nyssa, sosyal medyada genellikle beden olumlamaları ve vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla tanınıyor. Fenomen isim kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması gerektiğini savunarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Fenomen isim son olarak sevgilisi Chris David ile aşk dolu bir karesini paylaştı.

Sevgilisiyle dudak dudağa çekilen bir pozunu paylaşan fenomen isim gönderisine ise, "Sonsuza kadar ve her zaman" notunu ekledi. Fenomen ismin aşk dolu karesi hayranlarından tam not aldı.







