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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı... 'Sonsuza kadar'

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı... 'Sonsuza kadar'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.02.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada beden pozitifliği ve vücut olumlamalarına yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa, Sevgililer gününü romantik bir pozla kutladı. Sevgilisiyle aşka gelen fenomen ismin ayna pozu çok konuşuldu.

    Instagram'da yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Ariella Nyssa, sosyal medyada genellikle beden olumlamaları ve vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla tanınıyor. Fenomen isim kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması gerektiğini savunarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Fenomen isim son olarak sevgilisi Chris David ile aşk dolu bir karesini paylaştı.

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    Sevgilisiyle dudak dudağa çekilen bir pozunu paylaşan fenomen isim gönderisine ise, "Sonsuza kadar ve her zaman" notunu ekledi. Fenomen ismin aşk dolu karesi hayranlarından tam not aldı.

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