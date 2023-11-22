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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa için yaz bir türlü bitmedi! Bikinili pozuyla meydan okudu... "Bu kalçalar yalan söylemez"

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa için yaz bir türlü bitmedi! Bikinili pozuyla meydan okudu... "Bu kalçalar yalan söylemez"

    22.11.2023 15:26 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ariella Nyssa için yaz bir türlü bitmedi. Sosyal medya profilinden hâlâ bikinili pozlarını paylaşan Nyssa gönderisine "Bu kalçalar yalan söylemez" notunu ekleyerek meydan okudu.

    Sosyal medyada genellikle beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Ariella Nyssa, herkesin kendi bedeninde mutlu olması gerektiğini savunuyor. Sosyal medyadan yaratılan kusursuz güzellik anlayışına paylaşımlarıyla meydan okuyan Nyssa, bu kez yaz aylarının bitmesine rağmen bikinili pozuyla hayranlarının beğenisini topladı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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    Sosyal medyada selülit ve fazla kilo gibi durumlarını gizleme derdi olmadığını belirten Nyssa,bir teknede çekilen bikinili pozlarıyla kıvrımlarını sergiledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımına fenomen isim, "Bu kalçalar yalan söylemez" notunu ekleyerek meydan okudu.

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