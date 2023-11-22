Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa için yaz bir türlü bitmedi! Bikinili pozuyla meydan okudu... "Bu kalçalar yalan söylemez"

Sosyal medyada genellikle beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Ariella Nyssa, herkesin kendi bedeninde mutlu olması gerektiğini savunuyor. Sosyal medyadan yaratılan kusursuz güzellik anlayışına paylaşımlarıyla meydan okuyan Nyssa, bu kez yaz aylarının bitmesine rağmen bikinili pozuyla hayranlarının beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyada selülit ve fazla kilo gibi durumlarını gizleme derdi olmadığını belirten Nyssa,bir teknede çekilen bikinili pozlarıyla kıvrımlarını sergiledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımına fenomen isim, "Bu kalçalar yalan söylemez" notunu ekleyerek meydan okudu.