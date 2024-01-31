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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa sevgilisiyle aşka geldi! 'Erken Sevgililer Günü' diyerek dudağa dudağa pozlarını paylaştı

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa sevgilisiyle aşka geldi! 'Erken Sevgililer Günü' diyerek dudağa dudağa pozlarını paylaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.01.2024 10:45 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı genellikle beden pozitifliğine yönelik paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Ariella Nyssa sevgilisiyle aşka geldi. Instagram hesabından fenomen isim romantik anlarını paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı.

    Sosyal medyadan genellikle beden olumlaması ve pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Ariella Nyssa, kadınların kendi bedenlerinde mutlu olmaları gerektiğini savunarak 700 bini aşkın takipçiye ulaştı. Sosyal medyada oluşturulan güzellik kalıplarına meydan okuyan fenomen isim bir yandan da özel hayatından kesitler sunmayı sürdürüyor.

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    Sevgilisiyle aşka gelen fenomen ismin erken Sevgililer Günü olarak isimlendirdiği romantik paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim sevgilisiyle dudak dudağa öpüştüğü anları paylaşmayı ihmal etmedi.

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    Nyssa'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çiftin çok yakıştığını söyleyen paylaşımlarda adeta birleşti.

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