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Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan'dan olay itiraf! ''Askerlik yapmamak için kendimi kestim!''

16.12.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Direksiyon başındayken çektiği videolarla sosyal medyayı sallayan Ankaralı fenomen Benekli Ayhan, Katarsis'de Gökhan Çınar'ın konuğu oldu.

Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan'dan olay itiraf! ''Askerlik yapmamak için kendimi kestim!''

Ankaralı fenomen Benekli Ayhan, YouTube kanalında yayınladığı videolarla, kısa sürede geniş kitlelerce tanındı. Sosyal medya platformlarında yayılan videolarıyla olay olan Benekli Ayhan, Katarsis'de Gökhan Çınar'a konuştu.

''PARAYI BULUP VİLLA ALACAĞIM''

''Bende konu ve laf bitmez. Baktım bu işte para var başladım hemen. Telefonuma TikTok indirmeden ünlü oldum'' diyen Benekli Ayhan, Gökhan Çınar'ın kendisine yönelttiği ''Sen nasıl bir aileye doğdun?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Benekli Ayhan, hayat hikayesini şu sözlerle anlattı:

Valla ben 2 Temmuz 1980 yılında Ankara Çankaya Zafertepe'de bir gecekonduda doğdum. Biz kiracıydık, sonra babam 7 yaşında bir ev aldı yine gecekondu. Gecekonduda büyüdük yani. Çatımız 24 saat akıyordu. Babamla devamlı kiremitleri açıyorduk, naylonları döşüyorduk. Yıllarca odun kırdık. Babamın ilk mesleği odunculuk zaten. Sonra hamallık yaptı. Şimdi mesela ben parayı bulup villa alacağım. Niye çünkü gecekonduya benzediği için...

Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan'dan olay itiraf! ''Askere gitmemek için kendimi kestim!''

''ASKERLİK YAPMAMAYIM DİYE KENDİMİ KESTİM''

''Hayatımın 36 senesi serserilikle geçti'' diyen fenomen, ''Hayatımın yüzde 99'u yasa dışı geçtiği için çoğunu anlatamıyorum. Askerlik yapmayayım diye kolonya içtim, kendimi kestim. Psikiyatristler geldi, beni akıllandırmaya çalıştı. Ben onları delirttim. Ankara'da 11 gün hastanede yattım. Hayatımda görmediğim şey kalmadı.'' sözleriyle şaşırttı.

''BİR TEK BABAMI SEVDİM''

Aşk hakkındaki düşüncelerini de paylaşan fenomen, ''Erkek adam sevmez. Ne yapacaksın sevip de? Başına iş mi alacaksın? 'Ben bu hayatta bir tek babamı sevdim' desem daha doğru olur. Çok vicdanlı bir adamdı öyle böyle değil. Hastanede yattığı zaman, ablama 'Keşke ölsem de sen de eve gidip dinlensen' demiş...'' ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
askerlikten kaçan adama adam demem ben
Ayhan kraldır..Bektaşi alevisi kimsenin namusuyla cebindeki parayla işi olmayan kral adam..Kendinden başka kimseye zararı olmaz..3 tane de küçük kız çocuğu var

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