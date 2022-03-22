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Sosyal medya fenomeni Blaire White’ın sözleri tepki çekti! “Büyük beden modellerden bıktım”

22.03.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Blaire White, büyük beden pozitifliğini savunanlara karşı kullandığı ifadelerle tepkilerin odağına yerleşti. White fazla kilolu olan kişilerin mazeret üretmeyi bırakarak sadece kilo vermeleri gerektiğini söyledi ve büyük beden aktivistlerinden bıktığını itiraf etti.

Sosyal medya fenomeni Blaire White’ın sözleri tepki çekti! “Büyük beden modellerden bıktım”

YouTube’da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Blaire White, büyük beden pozitifliğini savunanlara yönelik olarak kurduğu cümlelerle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fazla kilolu kişilerden nefret etmediğini dile getiren White, şişmanlığın güzelliğini savunanlara karşı cephe aldığını söyledi. White bir paylaşımında, “İnsanların yalan söyleyip şişman olmanın sağlıklı olduğunu söylemesinden nefret ediyorum. İnsanların duyguları uğruna bilimi göz ardı ediyorlar” dedi.

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“BUNUN ADI AYRIMCILIK OLAMAZ”

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Teksas’ta yaşayan sosyal medya fenomeni fazla kilolu olanların şişmanlığı bir tür azınlık grubu haline getirmeye çalıştığını söyledi. White, “Irkçılığı, homofobiyi ve transfobiyi şişman olduğunuz için ayrımcılığa uğramakla karıştırmaya çalışıyorlar. Kendinizi bu durumu sizle sokuyorsunuz. Obez olmanın kabul edilebilir olması inanılmaz. Bunun adı ayrımcılık olamaz” dedi.

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Vücut pozitifliğinin obez insanları aslında daha sağlıklı bir yaşam tarzı aramaktan caydırdığını belirten White, “Obez birinin değişmesi gerekmediğini söylemek onın ne kadar yaşayacağını umursamadığınız anlamına gelir. Vücut pozitifliği, değiştiremeyecekleri şeylerle baş etmeye çalışan insanlara mahsus olmalıdır” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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