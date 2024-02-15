Sosyal medya fenomeni Chloe Amour'un itirafı herkesi şaşkına çevirdi! 'Erkeklere tövbe ettim' dedi... Peşini bırakmadıklarını söyledi

Sosyal medya fenomeni Chloe Amou erkeklerden tamamen vazgeçmiş olmasına rağmen takıntılı taliplerden gelen mektuplar, hediyeler ve evlilik teklifleri nedeniyle kendisini kötü hissettiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde yılda 206 bin dolardan (yaklaşık 6 milyon 336 bin 580 TL) daha az maaşı olan hiçbir erkekle sevgili olmayacağını belirten Amour, hayatında hiçbir erkeğe ihtiyacı olmadığını söyledi.

"TÖVBE ETTİM"

32 yaşındaki fenomen isim hayatında hiçbir erkeğe ihtiyacı olmadığını söyleyerek erkeklerin yoğun ilgisinden bunaldığını dile getirdi. Instagram'da 2.1 milyondan daha fazla takipçisi bulunan Amour, "Erkeklerden çok sayıda hediye alıyorum. Erkeklerden benimle evlenmek istediklerini veya bekaretlerini almamı istediklerini söyleyen tonlarca e-posta alıyorum. Erkeklerden, potansiyel taliplerden ve bazen onların kız arkadaşlarından mesajlar alıyorum. Erkeklere tövbe ettim ama benim peşimi bırakmıyorlar" dedi.