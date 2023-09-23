Sosyal medya fenomeni Chloe Saxon "Henüz bitirmedim" diyerek minisiyle şov yaptı! Antalya paylaşımı Instagram'ı salladı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Chloe Saxon yaz aylarının sona ermesine rağmen kendisi için tatilin bitmediğini verdiği pozlarla kanıtladı. Fenomen isim renkli mini elbisesiyle ayna karşısında çekilen bir selfiesini paylaştı. Saxon'un pozu kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Antalya'da tatil yaptığı sırada otel odasındaki aynanın karşısında mini elbisesiyle poz veren Chloe Saxon gönderisine, "Yaz henüz bitirmedim" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

Fenomen ismin ayna karşısında verdiği pozlar hayranlarının ilgisini çekerken Saxon'un güzelliğini öven yorumlar ve alev emojileri peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bu nasıl bir güzellik" yorumunu yaptı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir ilham kaynağısın" yorumunu ekledi.