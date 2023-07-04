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  4. Sosyal medya fenomeni Chloe Saxon yine limitleri zorladı! Şortunu kalçasından indirip tanga bikinisini gösterdi

Sosyal medya fenomeni Chloe Saxon yine limitleri zorladı! Şortunu kalçasından indirip tanga bikinisini gösterdi

04.07.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Chloe Saxon Instagram’dan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen isim son olarak kameraya arkasını dönerek şortunu kalçasından aşağıya indirdiği anları paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Chloe Saxon yine limitleri zorladı! Şortunu kalçasından indirip tanga bikinisini gösterdi

Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Saxon yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşıma imza attı. Beyaz bikinisiyle kameraya poz veren Saxon, kot şortunun düğmelerini açıp kalçasından indirdi. Saxon’un gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini övgü yağmuruna tuttuğu fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni topladı. Beyaz tanga bikinisiyle kameraya arkasını dönerek adeta şov yapan fenomen ismin gönderisi kısa sürede sevenlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

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