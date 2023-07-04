Sosyal medya fenomeni Chloe Saxon yine limitleri zorladı! Şortunu kalçasından indirip tanga bikinisini gösterdi

Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Saxon yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşıma imza attı. Beyaz bikinisiyle kameraya poz veren Saxon, kot şortunun düğmelerini açıp kalçasından indirdi. Saxon’un gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.
Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini övgü yağmuruna tuttuğu fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni topladı. Beyaz tanga bikinisiyle kameraya arkasını dönerek adeta şov yapan fenomen ismin gönderisi kısa sürede sevenlerinin ilgisini çekmeyi başardı.